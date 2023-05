GeenStijl Café Mega Mix 158 Playlist:

1. Megadeth - In My Darkest Hour (1988) - @chicago river

2. The Hollies - Long Cool Woman (1972) - @Torquemada

3. Tom Jones - I'll Never Fall In Love Again (1967) - @bitterpete

4. Eric B. & Rakim - Paid In Full (1987) - @GU

5. Will Smith - Miami (1997) - @goedverstaander

6. Chuck Berry - Johnny B Goode (1959) - @CLoVis

7. Stephen Sanchez - Until I Found You (2021) - @MickeyGouda

8. Kudtkip - Ringtoon De Film (2023) - @keestelpro

9. Lil Wayne - The Formula (2023) - @impy

10. U2 - Sleep Like A Baby Tonight (2014) - @drs.Nee

11. Cherrelle - Saturday Love (1985) - @neonreclame

12. Butthole Surfers - Alcohol (1993) - @radiatorknopje

13. Fleetwood Mac - You Make Loving Fun (1977) - @Whisky

14. Uzeb - Tiny Twins (1986) - @TheOne48

15. Joe Henry - Want Too Much (1999) - @J.Cash

16. Nona Hendryx - Keep It Confidential (1983) - @Phantomas

17. Gary Numan - Cars (1979) - @P-unit

18. Sam Brown - Can I Get A Witness (1988) - @steekmug

19. Queen - Bicycle Race (1978) - @MagnificentRon

20. The Animals - It's My Life (1965) - @Theodorik1

Bonustrack: The Grateful Dead - Touch Of Grey (1987) - @Graaisnaaiert