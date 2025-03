Daar gaan we dan! Speciaal voor de vroege vogels om 05.00 uur Nederlandse tijd: de Grand Prix van Australië. Eerste bocht: de koffiecorner. U komt immers net uit de kroeg, of u gaat nog naar de kroeg, weten wij veel, of misschien hebt u wel een wekkertje gezet. Het schijnt keihard te REGENEN voor de eerste Grand Prix van het jaar, of wellicht is de race vervroegd en valt dit topic in het water. Hoe dan ook. Stijlloze voorspelling als het regent: 1. Verstappen, 2. de rest. Als het niet regent: 1. Rozenwater, 2. Piastri, 3. Verstappen. Laterrr meer.

UPDATE - Rozenwater, Verstappen en Piastri als trio een stuk beter dan de rest. Lekker nat op de baan