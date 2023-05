One man, one vote....

Als je stemt voor het Nederlands parlement, mag je wat mij betreft niet meer stemmen voor een Turks parlement. Uiteraard ook vice versa. Als je stemt voor een Turks parlement, mag je niet meer stemmen voor een Nederlands parlement. Een dubbele nationaliteit hoort niet te eindigen in dubbel stemrecht.

De Turkse verkiezingen worden nu gekaapt door mensen die allang geworteld zijn in Europa en op geen enkele manier in Turkije ervaren hoe fantastische het beleid van Erdogan is. en.wikipedia.org/wiki/Opinion_polling... Wie denkt in Euro`s ziet het leed in Turkse lires niet. Zijn monetaire experiment is geëindigd in bizarre inflatie, de oorlog in Syrië is dankzij een strijd tegen de Koerden verlengd, en Zweden zit niet in de NAVO omdat Erdogan graag binnen Europa ook etnisch wil zuiveren.

Turkije heeft een grondwet dat iemand maar twee ambtstermijnen mag combineren. Erdogan is vanwege een strafrechtelijke veroordeling in de jaren negentig al uitgesloten van politieke functies. news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2270642.stm... Hij is twee termijnen premier geweest, waarna hij de macht overdroeg aan het presidentschap, om op die manier nog twee keer aan de macht te blijven. Dit gaat al 20 jaar zo door. www.bbc.com/news/world-europe-1374667...

Ik heb liever Ebru Umar als nieuwe leider van Turkije.