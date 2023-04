Voor alle mensen die denken dat alleen blanken fascisten kunnen zijn. Ik heb slecht nieuws voor jullie. Grijze wolven, in het Turks Bozkurtçular, zijn rechtsextremisten. Beetje zoals Forum-aanhangers maar dan ook een klein beetje anders. De grootste misconceptie die er is over de Ülkü Ocakları is dat ze moslims zijn.

Want dat is niet zo. Natuurlijk velen zijn wel moslim maar het is geen moslim-uber-alles feestje. Het is een feestje van Turkmenen. Het steppenvolk uit het oosten.

Nu is het wel zo dat er echt een hoop is om trots op te zijn als Turk. Alleen was niet alles perfect en is het concept dat andere volkeren minder zijn dan jij bent nogal racistisch. Beetje zoals velen hier neerkijken op andere culturen. Of zoals in het geval van Forum-fascisten trots zijn op de WIC en VOC en de gehele gang van zaken de afgelopen 400 jaar.

Maar is dat clubje extreemrechts? Ja. Heel erg extreemrechts. Zo heb je ook extreemrechtse joden, zie Israel, extreemrechtse Hindoestanen, extreemrechtse Japanners. En de lijst groeit.

Ja, heren en dames van het racisme en extreemrechts. U bent niet de enige. De Grijze wolven kunnen het ook.