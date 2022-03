Overigens vind ik het wel spijkers op laag water zoeken. Zo'n marginaal clubje als Denk aandacht geven is al te veel. Bij elke partij zitten rotte appels. En van mij mag iedereen fan zijn van iedereen zolang we er geen last van hebben. De Nederlandse (grond)wet kun je raadplegen als je denkt dat er ergens iets strafbaars gebeurt. Door nu zo iemand uit te sluiten issowieso niet slim, want het gedachtegoed sluimert door ondergronds. Dan liever die openheid, en een debat over inhoud.