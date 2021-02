NOU MOE. Je zou bijna in je baklava stikken maar HP/Van Dijk heeft een vertrouwelijke nota van de NCTV in handen gekregen en wat blijkt nou? De NCTV maakt zich 'grote zorgen over de islamitische koers van de Turkse president Erdogan en de invloed daarvan op Turkse Nederlanders'. Ten eerste, hoe belandt een 'Departementaal Vertrouwelijke' nota van de NCTV in de naam van Allah in handen van een journalist en ten tweede, goh. Goh. Goh. "In de interne nota ‘Ontwikkeling van het salafisme onder Turken – de invloed in Nederland’, schrijft de NCTV dat de Turkse president Erdogan een bewuste islamiseringsstrategie uitvoert en ruimte geeft aan salafistische, soms jihadistische organisaties, die tevens invloed hebben op Turks-Nederlandse instellingen in ons land." Ook is er 'mogelijk een verband' tussen de 'antiwesterse retoriek' van Erdogan en de aanslag van haatdemocraat Gökmen Tanis in Utrecht.

Wie had dat nou gedacht? Naar aanleiding van de parlementaire ondervragingscommissie Lange Armen (hier dag 6 over Diyanet) kon iedereen al verbazing veinzen over de decreten die vanuit Ankara als dekentjes over de stormtroepen in andere landen worden gelegd - en neem voor de löl dit topic uit 2016. Iedereen weet dat er 148 stukjes moederland van Diyanet / Islamitische Stichting Nederland in de polder staan, wier glimmende snorren allemaal bijgepunt worden door de schaar van de grote dictator zelf (die vanzelfsprekend een schijthekel aan Nederland heeft). In bepaalde wijken in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam wijzen de schotels niet naar Hilversum maar naar Ankara, eerdere generaties Turkse immigranten hebben nooit de moeite genomen Nederlands te leren en als Turkije met voetballen van Nederland wint (gebeurt niet zo vaak, want Turkije is vrij ruk) wordt het Mercatorplein in Amsterdam overgenomen door 'Nederlandse jongeren' die hun landvoorkeur net iets te gretig te berde toeteren. De Lange Arm van Erdogan is OVERAL: hij zit zelfs in het parlement, met Tunahan Kuzu en pillenbek, nooit te beroerd om collega-Kamerleden voor de Turkse zaak voor de leeuwen te gooien.

Dus ja, 'grote rol Erdogan bij opkomst salafisme in Nederland'. Welkom op GeenStijl, we staan echt met de bek vol tanden hiero.