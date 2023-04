Jongens dit is toch geweldig. Gisteren zat er in het Acht Uur Journaal een item over debiele voetbalsupporters die een jongerenbijeenkomst van het COC hebben belaagd. Maar waar demense op detwitters pas echt boos op waren, was dat de expert die in het item iets mocht zeggen over anti-homogeweld niemand minder was dan dr. Laurens Buijs, bekend van de hele dag Laurens Buijs uithangen op twitter. Laurens Buijs zei in het item (wij hebben maar even gekeken) letterlijk: "Al langere tijd zien we dat het verhardt in de samenleving, dat de posities verharden. Dat de weerstand tegen LHBTI toeneemt, hè, dus er is hier echt sprake van radicalisatie, van polarisering, we moeten echt waakzaam zijn." Nergens lezen wij inhoudelijk commentaar op zijn bijdrage, aangezien deze uitspraak keurig binnen de kaders van de Juiste Mening valt. Maar ja, Laurens Buijs die heeft nog meer meningen en daarom mag hij niet op televisie en bood adjunct-hoofdredacteur Wilma Haan vandaag HAAR EXCUSES aan.

Terwijl. Het probleem is niet Laurens Buijs. Het probleem is dat het optreden van Laurens Buijs precies laat zien hoe optredens van 'experts' bij nieuwsprogramma's werken. Die zijn er niet om echt dingen uit te leggen, die zijn er om de kijker van een in alle haast door iemand met de algemene ontwikkeling van een amoebe in elkaar geflanst filmpje de indruk te geven dat ze geïnformeerd worden door een expert Die Echt Weet Hoe Het Zit. Het liefst moet de persoon Die Echt Weet Hoe Het Zit (bij voorkeur eentje met een een gek kleurtje, zodat de amoebe genomineerd kan worden voor de DiviBokaal) ook nog precies zeggen wat de amoebe van tevoren met zijn hersendode chef heeft besproken en dat is 'het item' af. De expert is decor, geen informatiebron. Experts die op tv komen kunnen er de gekste ideeën op na houden, zolang ze daar maar niet berucht mee worden op twitter en zich beperken tot de krochten van weinig zichtbare academische discussies. Die discussies kunnen de journalisten verder gestolen worden, als zij maar een quoteje hebben van iemand waar een expert-stempeltje op zit. Er verschijnen iedere avond talloze Laurensen Buijsen in allerlei nieuwsprogramma's, en geen Wilma Haan die er naar kraait. Maar hee. U heeft de afstandsbediening.

Genieten hoor