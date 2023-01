Het gaat nu over Laurens Buijs, maar het zou helemaal niet moeten gaan over Laurens Buijs. De man heeft niet anders gedaan dan zijn mening geven in Folia, iets wat zich nog steeds presenteert als "het journalistieke medium voor, over (en door) studenten, docenten en medewerkers van de Universiteit van Amsterdam (UvA)". Niet minder, maar ook niet méér dan dat.

Waar het over zou moeten gaan is over de reacties op de mening van Laurens Buijs, en nergens anders over. Buijs kwam met een discussiestuk, maar de discussie werd vervolgens onmogelijk gemaakt, en men is nu actief bezig om hem de mond te snoeren. Waarom? Omdat zijn mening de al dan niet menstruerende wokies onwelgevallig is.

Eerst die fundamentalisten aanpakken, zou ik zeggen, want zij zijn het probleem. En dan, als men het nog op kan brengen, een discussie of een dispuut over wat hij te berde meende te moeten brengen, zoals het een volwassen universiteit betaamt.

Het gaat niet over Laurens Buijs. Als morgen een ander met een onwelgevallige mening op de proppen komt gebeurt er exact hetzelfde. Het probleem is niet Laurens Buijs, het probleem is Wokies die niet willen denken en anderen willen beletten dat nog te doen.