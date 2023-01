"Dat is een hele andere opvatting dan die aan de opleiding wenselijk wordt geacht" zegt mevrouw (of is het meneer?) Hordijk, zonder blikken of blozen.

Nou, dan weet je het wel. Uit dat onderzoek gaat helemaal niks komen. Buijs is zwaar de lul, want zijn 'opvatting' is niet die welke toegestaan is. Op de UvA gaat het in eerste instantie om de opvattingen van mensen, en pas in tweede instantie wat zij als wetenschapper waard zijn. De moraal bepaalt. Dat is Woke ten voeten uit, ideologische "waarheden" die elke vorm van discussie, dispuut, meningsverschil a priori blokkeren.

Het is diep treurig.

En dan die trigger warning, die is nog veel erger. Dat is cancel culture ten voeten uit, en helemáál een botte weigering om de discussie aan te willen gaan. Die wordt zo blijkt uit de tekst, volkomen overbodig geacht. Buijs is al veroordeeld en wordt weggezet als "een gevaar voor de veiligheid van studenten". Woke-denken ten voeten uit. Hoezo gevaar voor de veiligheid? Bedreigt hij iemand dan? Wil hij mensen iets aandoen? Nee natuurlijk, maar dat is wat Woke doet, de betekenis van woorden veranderen om zo het gesprek onmogelijk te maken. Buijs wordt hier letterlijk de mond gesnoerd, nota bene aan een universiteit.

Het is diep, diep treurig.