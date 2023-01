Belangrijk thema van het aquariustijdperk

1. Collectief bewustzijn

De planeet die bij Waterman hoort is Uranus. Uranus is verbonden met het derde oog, ook wel je zesde chakra genoemd. Dé plek van inzicht en bewustzijn, legt Jeanette uit. ‘Steeds meer mensen zullen in de Nieuwe Tijd dan ook in hun bewustzijn ontwaken.’ Bewust ben als je je eigen waarheid onder ogen kan zien en als je niet meer gelooft wat de autoriteiten zeggen. ‘Wanneer je derde oog opent, word je je bewust van het grotere geheel en jouw individuele bijdrage hierin.’ Dit zie je volgens Jeanette nu ook al gebeuren. Het wordt ons door de coronacrisis duidelijk dat we dezelfde zuurstof en ademruimte met elkaar delen. ‘Dat we veel meer met elkaar verbonden zijn dan we eerder misschien wel dachten. We beseffen ons dat we samen op Spaceship Earth wonen, één van de planeten in het grote zonnestelsel. We gaan in dit tijdperk dan ook over van een ik-bewustzijn naar een groepsbewustzijn; Een collectief bewustzijn waarbij de focus komt te liggen op de gemeenschap waarmee we onze planeet delen.’