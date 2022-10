Uiteindelijk is het natuurlijk vooral aan nu.punct.dinges om een filmpje wel of niet te plaatsen, als ze maar een goed verhaal hebben. Het nieuws van die actie an sich is wel gebracht, alleen zonder filmpje.

Wat ik vooral mis in dit soort berichtgeving (en niet alleen op nu.punct.dinges) is de hypocrisie van die activisten. Ze reizen dus vanuit België naar Den Haag... gingen ze te voet? Want het produceren van een fiets kost natuurlijk veel teveel (fossiele) energie. Maar er zal wel weer gekozen zijn voor reizen per auto, trein of vliegtuig.

Het lijkt flauw maar dat is het niet. Dit soort kneuzen laat zich opstoken door energieverspillende televisies, telefoons en computers. Ze spreken af via WhatsApp en reizen vervolgens gezamenlijk per auto, trein of vliegtuig naar een "klimaatactie". Waar anderen dan het slachtoffer van zijn; maar wat doen ze zelf?

Het is al heel lang bekend dat de weinige in theorie haalbare onderdelen van de "energietransitie" praktisch onhaalbaar zijn vanwege het tekort aan technische vakmensen. Dus. Kiest 0,01% van de klimaatactivisten daadwerkelijk een opleiding in de techniek om zijn steentje bij te dragen? Of studeren ze liever voor fop-functies in non-beroepen in (semi-) overheid?

Het zal dat laatste wel weer zijn.

En dat is toch een beetje de makke van links. Links idealisme draait nooit om zelf aanpakken, maar altijd om anderen bevelen geven. En die anderen keihard aanpakken als die linkse bevelen niet haalbaar blijken. Dan worden er uit "idealisme" eigendommen en mensen gesloopt. Alsof dat ooit al eens iets heeft opgeleverd.

En eigenlijk is het zo simpel.

- Wie honger wil bestrijden kan twee dingen doen;

1. subsidies aanvragen om te demonstreren tegen honger;

2. voedsel verbouwen, landbouwmethoden verbeteren.

- Wie fascisme wil bestrijden kan twee dingen doen;

1. subsidies aanvragen om dissidenten te censureren en intimideren;

2. anderen respecteren, ook als je het niet met ze eens bent.

- Wie racisme wil bestrijden kan twee dingen doen;

1. subsidies aanvragen om mensen op basis van huidskleur voor te trekken of achter te stellen; overal kleurtjes tellen;

2. mensen altijd individueel beoordelen op hun woorden, daden, competenties, etc ongeacht huidskleur.

De opties 1 leidden tot nu toe altijd tot hongersnoden en genocides, dus zullen we de opties 2 eens proberen?

En onszelf afvragen; wat kunnen we doen om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Besef wel dat alles wat we hebben te danken is aan energie; huizen, stromend water, verwarming, voedsel, kleding, onderwijs, zorg, etc. Dus er moet gezocht worden naar *betrouwbare* vervangers van fossiel. En daarnaast moet alles op alles gezet worden om op het huidige energieverbruik te besparen. Maar daar zijn echte technici voor nodig, geen influencers, managers en subsidievreters.

Andermans spullen slopen om een "boodschap" te brengen is te makkelijk. Een puppy kan ook van alles slopen, dat is geen prestatie.