Bierviltje!

Ok: Opvang kost iets van zeg conservatief 150 euro per persoon per nacht.

Verwachting dit jaar: 80 k vluchtelingen.

Zeg ff voor het gemak: 50 k 1 nacht opvangen.

Dat is 7.5 miljoen euro.

9.5 miljoen werkende Nederlanders.

www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashbo...

Dat is dus 78.9 cent netto per werkende Nederlander per dag.

Ronden we voor het gemak af naar 50 cent.

Per persoon, per vluchteling.

Alleen verblijf in opvang.

365 Dagen per jaar, hoppa, zegge 150 euro per persoon per jaar betaal je dan aan iemand die hier de boel leeg komt roven.

Welkom.

Toch?