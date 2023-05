In 2018 werd een aantal ‘proefwijken’ aangewezen, waar het gas zou worden afgesloten nadat de huizen geschikt zouden zijn gemaakt voor duurzame verwarming. Eerst zou dat weinig kosten en zichzelf terugbetalen, maar er is nu al een gemiddelde genoemd van €40.000 per huis en dat zal écht niet de laatste slag in de lucht zijn. Maar in de proefwijk Het Ven in Eindhoven blijkt het al ruim €130.000 per huisje te kosten. www.ed.nl/opinie/van-het-gas-af-is-ee...

8 miljoen woningen vermenigvuldigd met € 130.000 per woning maakt 1040 miljard aan kosten. Bij het prijspeil van 2020/2021. Dat is inmiddels nog een tandje duurder. Alleen al het wonen deel van het klimaatbeleid is al duurder dan de onderschattingen van Thierry Baudet van het Forum voor Democratie.

Als het kabinet echt serieus is, kan je beginnen scholen te beoordelen op het aantal kinderen dat kiest voor een technische opleiding. Anders heb je de handjes niet om dit uit te voeren. www.trouw.nl/duurzaamheid-economie/ho...