Uit het artikel in De Telegraaf :

"De nieuwe berekeningen gooien de milieuscores voor het bouwen van woningen totaal overhoop, zegt directeur Mantijn van Leeuwen van NIBE, dat gespecialiseerd is in bouwmilieudata. Hij is ook lid van de technische commissie van het NMD. „Het effect is heel groot”, zegt Van Leeuwen. „Op een grondgebonden woning, zoals een tussenwoning, zou een warmtepomp een bijdrage geven van 0,4. Dat is ongelofelijk veel meer dan we ooit hebben gedacht.”

Ter vergelijking: een woning mag op basis van de rekenregels van NMD maximaal een milieuscore van 0,8 hebben om te voldoen aan het Bouwbesluit. De warmtepomp slokt dus de helft van de maximale milieubelasting van een woning op. Minister Hugo de Jonge (Wonen) wil het maximum van 0,8 zelfs nog verder terugdringen, naar 0,5 in 2025."

Afgezien hiervan is het hele systeem zo fout als het maar kan. Een rendement van helemaal niks op de eigenlijke bron vd elektriciteit die in Nederland nog altijd zo;n 70 / 80% fossiel is.

Gas verbranden en omzetten naar elektriciteit en dan weer terug naar warmte ipv direkt je gas verbranden... lekker bezig.