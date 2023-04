Hallo lieve kindertjes, dit is het verhaal van Jezus. Er zijn heel veel Jezussen in Nederland, maar de enige echte Jezus is natuurlijk Mark Rutte. Jezus Christus wat is Mark Rutte een enorme Jezus. Zo'n 2.000 jaar geleden werd Jezus feestelijk ontvangen op het partijcongres van de vvd. Jezius van Aartsen was immers opgerot en er moest een nieuw corporaal vullinkje uit de bitterballen worden gedrukt. Probleem alleen was dat het juist Rita Verdonk was die op een kar door het dorp werd gereden & werd toegezwaaid met palmtakken. Dus Rutte met al zijn volgelingen om tafel, waarop Rita Verdonk door Trots op Nederland gevangen werd genomen. Dat werd een daverend fiasco. Er waren ook mensen die Mark Rutte een absolute koning vonden. Eigenlijk was dat al de doodstraf voor Nederland: het feit dat Mark Rutte partijleider werd van de vvd. Enfin, fast forward 2.000 jaar, en Mark Rutte zat er nog steeds. De toeslagenouders waren allemaal van het dak gesprongen en Pieter Omtzigt was in een depressie gedreven, maar meneer was zo taai als de schimmels in de serie Last of Us. Heel Nederland ging gebukt onder het beleid van Jezus, met z'n opeenstapeling van leugens, verdraaiingen, onwaarheden, uitkleden van mensen en andere ellende.

Op een dag werd de dictator van de vvd verraden door Caroline van der Plas, die veel populairder was. Eindelijk, Rutte werd op op democratische wijze gearresteerd door het volk. Iedereen wilde hem tot zijn politieke afscheid veroordelen, maar dat mocht alleen een eventuele opvolger bij de vvd doen. Omdat Sophie Hermans zo dom is als kak en al die backbenchers geen reet kunnen, was het wachten op Edith Pilatus. Edith Pilatus wilde van niks weten, ze bewoog stilletjes op de achtergrond, maar het Nederlandse volk bleef maar aandringen. "Hij noemt zich de premier van Nederland!", riep men. Dat zou al een veroordeling rechtvaardigen. Edith Schippers gaf het volk de keuze tussen John de Wolf (Barabbas 2012) en Mark Rutte. John de Wolf riep: WAAR IS JE VERSTAND GODVERDOMME. En dus koos het volk massaal voor hem. Edith Schippers waste haar handen in onschuld. Mark Rutte werd aan het politieke kruis genageld. BALEN VOOR HEM!

Voor Nederland was het een geweldige dag. Daarom noemt iedereen het ook Goede Vrijdag. En op een dag zal de vvd zijn zonden op zich nemen en dan wordt die partij vergeven voor alle fouten die ze hebben gemaakt. Dan volgt Stille Zaterdag en dan herdenken we de komst van de nieuwe Jezus, een of andere laffe buklaaf van de JOVD die nu heel goed is in corpsballetje spelen. Die blijft dan ook 100 jaar hangen en dan is iedereen al dood en begraven, bedolven onder een laag wormen, mest en nieuwe bestuurscultuur. Alleen de mensen die nog niet zijn overleden aan de stikstofhype of die kleine groep mensen die niet wordt omgelegd door de hordes criminele asielzoekers die door Eric van der Burg in uw woonwijk worden gekwakt, maken het mee.

Maar helaas, dit was allemaal maar een droom. De steen is weggerold, Mark Rutte is WEER ontsnapt uit zijn politieke graf. Jezus is wéér opgestaan verdomme. Het is zwaar kut, maar de waarheid. Dit wordt ook wel de verrijzenis genoemd. Nederland rouwt nog steeds om dit moment. We noemen het Pasen, en dan moet je met je schoonmoeder naar de meubelboulevard om een of andere achterlijke auberginekleurige bank van velours aan te schaffen. Bedankt Mark Rutte, wanneer stap je op?