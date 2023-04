Een prachtige dag voor profvoetballer totale debiel Rai Vloet, een prachtige dag voor Nederland. Doodrijder Vloet krijgt namelijk 2,5 jaar cel voor het doodjakkeren van een kind. SLECHTS 2,5 jaar cel, mogen we wel zeggen. Meneer knalde met zijn dronken kop met 203 km/h over de A4 en haalde daarbij Gio (4) uit het leven. De eis was 3,5 jaar cel en de rechter ging daar voor een groot deel in mee. Na het ongeval loog Vloet over de snelheid, hij loog over hoeveel hij had gezopen, hij loog over wie achter het stuur zat en in de rechtszaal deelde zijn advocaat nog wat vermoedens over de veiligheidsriem van het doodgereden kind. Het is echt een vieze zak, die Rai Vloet. En nu wel hopen dat-ie gaat zitten, want hij voetbalt momenteel in... Rusland.

