Voor wie het nooit gemerkt heeft: waar we écht een schijthekel aan hebben, zijn dronken, beschonken of aangeschoten wegpiraten. Je gooit niet alleen je eigen lullige leven te grabbel, maar ook het leven van onschuldige anderen. Mensen die op weg zijn naar opa en oma, mensen die hun kind naar zwemles brengen, mensen die terugkeren van vakantie. We hebben het over types als Katja Schuurman, Giel Beelen, Walter van Wijngaarden uit Loosdrecht. En voetballer Rai Vloet van Heracles Almelo. Hij praat als een driejarige Turk, zo ziet hij er ook uit, en klaarblijkelijk zit zijn denkvermogen ook op dat niveau. De man die vernoemd is naar een congrescentrum vond het een supergoed idee om met een slok op over de A4 te blazen. Kindje van vier jaar oud dood. Vervolgens vond zijn club Heracles het heel logisch om Vloet weer de wei in te sturen - dat vonden de fans van de club, mensen die wél gewoon kunnen nadenken, een minder goed plan. En nu is Vloet toch maar geschorst door Heracles: aanvankelijk heeft-ie gelogen over wie achter het stuur zat, hij loog over de snelheid (niet 130 km/h maar meer dan 200 km/h) en hij loog over zijn alcoholgebruik (niet twee drankjes, maar meer). De Tele tekent het huiveringwekkende verhaal van het ongeluk op:

"Op eigen kracht weten bestuurder Rai Vloet en de bijrijder uit de auto te klimmen die met hoge snelheid op de auto van het gezin botste. In de andere auto is het akelig stil. Beide ouders zijn buiten bewustzijn geraakt. Sanne komt als eerste bij, ze stapt uit en opent het portier bij dochter Faye; die reageert. Als ze omloopt naar Gio, ziet ze dat hij voorover hangt in zijn gordel. Ze krijgt hem niet wakker, Steffin komt langzaam bij. Er zijn inmiddels omstanders die ambulances bellen. 'Hou zijn nek vast' hoort Sanne als opdracht. Dus ze probeert Gio's halsje overeind te houden. Haar handen zit vol bloed, maar ze heeft geen idee waar dat vandaan komt. Pas later begrijpt ze het; het is bloed uit de oren van haar zoontje geweest."

Rai Vloet, rode kaart. Statement van Heracles na de klik. Is er ook een VAR?

Statement

Het bestuur en de directie van Heracles Almelo zijn diep geschokt over nieuwe informatie die vandaag bekend is geworden over het door Rai Vloet veroorzaakte noodlottige ongeval op 14 november 2021. In aanloop naar verder onderzoek is Vloet per direct geschorst door zijn werkgever.

“Naar ons vandaag bekend is geworden, heeft Vloet die nacht niet alleen mogelijk veel te hard gereden, maar bovendien te veel gedronken. Beiden zijn absoluut onacceptabel. In de weken en maanden na het ongeluk verklaarde Vloet tegenover ons als werkgever meerdere malen dat hij niet harder had gereden dan de toegestane maximum snelheid van 130 kilometer per uur, en niet meer had gedronken dan twee alcoholische dranken. Op basis van deze nu onjuist gebleken informatie heeft Heracles Almelo tot op heden in goed vertrouwen en als goed werkgever al haar beslissingen genomen”, aldus algemeen directeur Rob Toussaint van Heracles Almelo.

Rob Toussaint: “Als wij als club deze essentiële informatie eerder hadden geweten hadden wij vanzelfsprekend, in het belang van zowel de familie van het slachtoffer als alle andere betrokkenen, onmiddellijk anders besloten en Vloet nooit laten meetrainen en meespelen. Ten zeerste betreuren wij dat de familie ook dit moet meemaken, bovenop het traumatische ongeluk dat hen overkwam. De club zal op korte termijn opnieuw contact zoeken met de familie. Onze gedachten blijven naar hen uitgaan.”