: Zijn werk heeft niks te maken met de doodslag op dat kind. Due process wil zeggen dat de rechter er een mening over heeft uitgesproken. Cancel cultuur gaat wel degelijk op omdat er nu word geëist dat hij ontslagen wordt.

Ik vind het een lul, een strafbare lul zelfs en welke straf hij ook gaat krijgen is te laag. Dat even voor de duidelijkheid.

Maar wat hier wordt gedaan is een vergelijking trekken over het eten van een kroket en dit drama. Ja maar andere clubs ontslaan voor minder kun je dan zeggen en dan zeg ik: Precies! Andere clubs! Het word anders als de ene speler bij dezelfde club wordt ontslagen voor een minder ernstig iets en de ander niks heeft te vrezen.

Nu wordt er dus geëist dat hij werkeloos moet worden, dat is wel degelijk cancellen van iemand. Het is een andere reden, het is niet JK Rowlings die wordt weggejorist-en-opgerot omdat zij menstruerende mensen vrouwen wil noemen maar de werking is exact hetzelfde.

Ik zie liever dat dit soort zaken wordt gebruikt om dit soort idioten onder het strafrecht te laten vallen en wat dat betreft moet je bij de politiek zijn.

Over politiek gesproken, ook een voorbeeldfunctie en zelfs eredivisie, daar blijf je dus ook gewoon minister van justitie als je een trouwerij hebt en alle regels breekt waar je eerder nog een stevige mening over had toen het anderen betrof en zelfs een strafblad geven toen het nog over anderen ging...