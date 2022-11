We pakken deze zaak maar even mee, want deze gewelddadige overval hield de gemoederen flink bezig afgelopen mei. Een actie waarbij zo'n beetje alle agenten in Amsterdam en omgeving betrokken waren en waar met lood werd gestrooid alsof het de intocht van de NarcoSint was. Het begon met de daadwerkelijke overval op een waardetransport bij Schöne Edelmetaal in Amsterdam-Noord, waarbij veelvuldig in de lucht werd geschoten om nieuwsgierigen op afstand te houden. Gevolgd door die wilde achtervolging waarbij het geboefte op zijn Hollywoods vanuit de vluchtauto's schoot en die eindigde in een treurig weiland bij Broek in Waterland. Voor één van de gelukszoekers vrij letterlijk: hij stierf tijdens zijn vlucht door het gras aan een overdosis politiekogels. Vier Belgen, drie Fransen en een Marokkaan eindigden achter tralies. Van de buit ter waarde van 14,5 miljoen euro, is nog zo'n 4 miljoen euro zoek. Ook nog niet gevonden: twee andere verdachten. De gepakte overvallers zouden eigenlijk vorige week al de strafeis horen, maar de officier van justitie leverde zo'n uitgebreid verhaal dat we daar niet aan toekwamen. Vandaag dus in de herkansing met livetweets van Mascha na de breek en over een paar uurtjes horen we welke beloning het OM in gedachten heeft voor de hoofdrolspelers in deze geflopte Oceans Eleven-remake.

UPDATE: Amateurs droegen flutwapens.

UPDATE: En daar zijn de eisen. Het OM eist celstraffen van 18 jaar voor de zeven hoofdverdachten en een celstraf van 5 jaar voor hulpje Mirand A..

Korte terugblik