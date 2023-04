Ik denk dat de BBB echt wel nuchter staat ten opzichte van PVV issues en niet in het kamp deugend links gaat zitten.

Het zou mooi zijn als de oppositie in brede zin elkaar meer opzoekt en kijkt naar wat verbindt en niet zo zeer wat tot ver achter de komma het verschil is. Dan heb ik het over PVV, BBB, JA21, Omtzigt, SP, Haga, SGP, misschien zelfs DENK.

Er zit een coalitie met gecontroleerde oppositie van gl en pvda. Die smoren het debat en krijgen via vriendjespolitiek overal in het land belangrijke posten in OMT, provinciaal -en gemeentebestuur, andere overheidsinstanties of semi-overheid. De invloed is zo onevenredig groot en dat zal je eerst moeten breken voor je verder kan.

Van der Plas heeft een prima houding na die enorme PS winst. Niet triomfantelijk, wel blij. Rijkt de hand en zoekt samenwerking ook met het CDA. We zijn een coalitieland en waar we vroeger dan cda, vvd en pvda bv hadden moet je nu echt denken aan ook de SP of misschien zelfs PVV of wie dan ook.

Maar eerst de macht van dit regime breken.