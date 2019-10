Als we op 1 oktober iets geleerd hebben, is dat de autoriteiten soms best wel een stapje opzij doen. De afspraak was eerst 5 trekkers, toen 75 trekkers (en de rest bij het ADO-stadion). Uiteindelijk stonden er 0 trekkers op de aangewezen plek, en HONDERDEN trekkers op en naast het Malieveld. Allemaal nog strak geparkeerd ook. Hee, dat was niet de afspraak. Bewindslieden durfden alleen in een beveiligde motorcade naar het naastgelegen (!) Malieveld. Mark Rutte zat te bibberen in Het Torentje met Defensie onder een sneltoets om de paraat staande legertroepen in te zetten (bron).



Waren ze benauwd voor Femke van Boer zoekt Vrouw? Die ziedende schapenhouder? De hooivorken van Defence for Farmers? Welnee. Het waren de trekkers die de poep dun door de bestuurlijke VVD66-suits liet lopen. Zo'n trekker duwt niet alleen moeiteloos een hekwerk omver, je kunt er ook Merkel Lego en ME-busjes mee wegduwen, en van een roedel pliesiepaarden wordt zo'n trekker heus niet bang. Dikke claxon + lampen & zwaailicht erop, en vort zijn die knollen. De Trekker is The People's Tank.

Een nieuwe trekker is onbetaalbaar, en als eenvoudige burger hebt u geen 1000 hectare als onderpand voor een lening bij de Rabobank. Maar u kunt best zelf een trekker kopen, desnoods met de buren, of met de hele straat. GeenStijl Maatschappij Mechanisatie vond 5 prima instapmodellen annex starterstrekkers op Marktplaats, en hopen u terug te zien op het volgende #Boerenprotest. Tot dan dan.

John Deere - € 12.995,-

https://link.marktplaats.nl/m1461301345

Fendt - € 22.500,-

https://link.marktplaats.nl/m1463984857

Renault - € 8.950,-

https://link.marktplaats.nl/m1418906027

Case Turbo - € 15.500,-

https://link.marktplaats.nl/m1463911430

Koopje! Vintage Deutz (1976) - € 4.900,00

https://link.marktplaats.nl/m1463845817