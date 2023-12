Weet u nog? Die agent die een kogel op Jouke op zijn trekker afschoot, wat eerst volgens de politie "gericht schieten" was omdat er geprobeerd werd "in te rijden" op een agent en later volgens het OM eigenlijk toch best wel een poging tot doodslag? Daar heeft de rechter nu naar gekeken en het is inderdaad wettig en overtuigend bewezen dat de agent zich schuldig heeft gemaakt aan poging tot doodslag. Het verhaal van de agent dat Jouke een "groot gevaar" was is ONZIN ("vindt onvoldoende onderbouwing in het dossier" zeggen ze dan). Conclusie: 1 maand voorwaardelijk plus een onvoorwaardelijke taakstraf van 80 uur. Op zich niet heel raar, Jouke heeft het immers overleefd en dat is voor iedereen het beste aan dit hele verhaal. Maar zo ziet u maar weer. Niet altijd de verklaring van de officiële (en in dit geval: partijdige) instanties geloven DIE KEIHARD LIEPEN TE LIEGEN, maar gewoon zelf kijken en nadenken zoals op een zeker weblog gebeurde. Hup Jouke. Hup rechtsstaat. Boe politie.

UPDATE: Hele uitspraak daarrr