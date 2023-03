Huisje veilig ver weg van de Randstedelijke waanzin: 125.000 euro. Emmertje binnenlak: 63,60 euro. Oftewel, voor 125.063,60 euro zit u heerlijk op uw eigen 158 vierkante meter woongenot. Dat is ruim minder dan een jaarsalaris van een minister met de garantie dat u die daar nooit tegenkomt. Kan gewoon nu die woningmarkt weer dezelfde kant op gaat als de staat van het land: neerwaarts. Dat wisten we uiteraard al een paar maanden dankzij de updates van de makelaars, maar nu zeggen ook de cijferfetisjisten van het CBS het en die staan daar net iets onafhankelijker in. Dat betekent nog steeds dat eigen stenen fractioneel minder duur dan heel erg duur zijn, maar het begin is er. Met dit tempo durven jongeren in februari 2136 voorzichtig weer te dromen van het bezit van een eigen woning. En niet alleen een microwoning, maar mogelijk zelfs een supermarkt, kubus zonder stahoogte of een molen. Het kan allemaal nu de huizenprijzen een schokkende 0,8 procent zijn gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Moet u natuurlijk nog wel even met een rijke partner trouwen, maar dat spreekt voor zich.

