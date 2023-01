"U mag weer dromen dat u ooit uw eigen stenen bezit alsof u een PvdA-pandjesbaas bent."



Was de achtergrond van de PVDA-huizenmelkert/verhuurder en de huurder (Litouwen) u al opgevallen?

Veel panden op Rotterdam-Zuid zijn in handen van zulke uitzuigers.

Zelf wonen ze in chique miljoenen-panden ergens in Alexandrium of Hillegersberg of Kralingen, en proppen ondertussen rustig 8-12 MOE-landers in een oud, vervallen en beschimmeld pand. Er wordt toch nauwelijks op gecontroleerd! Ook niet na melding door de omgeving, zoals buren, over mensonterende toestanden of vermoedens van mensenhandel/arbeidsuitbuiting. Die paar keer in een jaar dat er toch iemand wordt gepakt, houden ze zich van de domme. Net zoals deze meneer.



Zeg gemeente Rotterdam, PvdA.

Gooi deze meneer eens snel eruit. Dit is geen politicus, maar een witte boorden-crimineel.



Onderwereld, bovenwereld en ondermijning. Aboutaleb vond dat erg. Er gebeurt niks mee en ondertussen heeft Rotterdam-Zuid de buik vol van dit type criminelen.



De witte boordencriminelen uit de gemeenteraad en de huisjesmelkers uit Rotterdam-Zuid gooien, schiet meer op dan Aboutaleb's laatste "polarisatie"-puntje: die ene helft van Carnisse die volgens hem allemáál alcoholisten zijn.