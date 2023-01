Tja, "rules for thee but not for me". Niet voor het eerst. En in deze casus dus uit de vingerwapperende PvdA hoek. Het clubje vuige huichelaars die zo graag gezamelijk "Ontwaakt, verworpenen der aarde! Ontwaakt, verdoemden in hongers sfeer!" staat te kwelen.

Vraag mij af of deze heerschappen ook voor de Rotterdamse regeling van eigenbewoning (huis kopen=er zelf als koper in gaan wonen want anders beleggingsobject en dus abject & infaam) hebben gestemd

Zogenaamd ideologisch verheven krapuul die het allemaal "oh zo veel beter weten" dan u.