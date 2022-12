: Een groot gedeelte van die 40 miljoen woont best aardig in Tokio. Ja, je hebt ook sleeping pods, het blijft een idioot grote mega stad. Wat ik probeer te zeggen is dat de bevolkingsdichtheid hier niks voorstelt. Iedereen kan hier vrijstaand wonen als we willen.

Net over grens ligt de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen. Daar wonen 18 miljoen mensen op nog niet eens de helft van Nederland. Gaat ook prima.

We moeten vooral ophouden met die gekte van tiny/micro en nano houses, krakkemikkige panden in oude binnensteden eindeloos opsplitsen en wat voor irrationale gekte er nog meer op de vastgoedmarkt plaatsvindt. De dikke immigratie komt VVD vastgoedboeren en D66 consultants met een tweede pandje in Amsterdam natuurlijk ook allemaal net iets te goed uit. Het ruimtegebrek is beleid, een verdienmodel, geen realiteit.

@The Green*Machine ik heb altijd in grote steden gewoond, in verschillende soorten huizen.