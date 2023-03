Misschien iets voor blinden.

Maar die zien dan die architectuur weer niet en stoten hun hoofd steeds.

Voor opvang van kinderen (in verband met de stahoogte) is het te onrustig.

Mensen met hobby's kunnen hun spullen niet kwijt, want geen enkel Ikea_kastje kun je aan de muur hangen.

Maar het wel arty-farty voor het aanzien van de stad.

Kijk toch eens hoe modern en vooruitstrevend we zijn.

Of anders architectuur koesteren.

Want de bewoners kunnen er niet veel mee.

Dus even kijken wie daar baat bij heeft.

Niet alles dat je kunt bedenken moet je ook doen.