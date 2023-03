Ter gelegenheid van de grote overwinning deze week een Caroline Playlist.

Waardevolle aanvullingen worden op prijs gesteld.

1 Neil Diamond - Sweet Caroline www.youtube.com/watch?v=ty1dwBCR6D0

2 Kate Nash - Caroline's a victim www.youtube.com/watch?v=nbYs6o6rMWo

3 Cockteau Twins - Caroline's Fingers www.youtube.com/watch?v=NhGoZLudKyk

4 Status Quo - Looking out for Caroline www.youtube.com/watch?v=IUe7sFYvrw8

5 Frank Sinatra - Sweet Caroline www.youtube.com/watch?v=hgXipo-v2tA

6 Dan Bettridge - Hello Caroline www.youtube.com/watch?v=O1flv6ntpxk

7 Billy Kiesel - Caroline Waits www.youtube.com/watch?v=SOY7NRUhIrI

8 Concrete Blonde - Caroline www.youtube.com/watch?v=wlg91FG9m5Y

9 Flatt & Scruggs - My Cabine in Caroline www.youtube.com/watch?v=Kg2Bw-6tE-U

10 Vince Gill - The Hills Of Caroline www.youtube.com/watch?v=dMmYgHdMOJU

11 Aimee Mann - Goodbye Caroline www.youtube.com/watch?v=4psEZrBCBoY

12 Chuck Berry - His Daughter Caroline www.youtube.com/watch?v=bUVYrZn4sYk

13 Status Quo - Caroline www.youtube.com/watch?v=qvcmyLD9k9o

14 His Name Is Alive - Caroline's Supposed Demon www.youtube.com/watch?v=6eLDpSpSy7Q

15 Songwriter X and the Skeleton Band - My Caroline www.youtube.com/watch?v=d4YMKpYOBaY

16 Matching Mole - Oh Caroline www.youtube.com/watch?v=tdVkqLrsr4M

17 Glenn Frey - Caroline No www.youtube.com/watch?v=_4zYPej7_fM

18 Lou Reed - Caroline Says I - www.youtube.com/watch?v=-wL1edIlgzs

19 Lou Reed - Caroline Says II - www.youtube.com/watch?v=Y793DlD0Sxg

20 Kid Creole and the Coconuts - Caroline was a dropout www.youtube.com/watch?v=atJD2AtQ1TQ

21 Jimmy Buffet - Woman going crazy on Caroline Street www.youtube.com/watch?v=H_r_YmA4PEU

22 Aminé - Caroline www.youtube.com/watch?v=3j8ecF8Wt4E

23 Cheap Trick - Oh Caroline www.youtube.com/watch?v=sPBreGK3Vf4

24 All Time Low - Caroline (B-Side) www.youtube.com/watch?v=k61sFvOTkkM

25 Jon Foreman - Caroline www.youtube.com/watch?v=pIXGqWCRWHU

26 Coma Cinema - Caroline, please kill me www.youtube.com/watch?v=Y010uj7_-oE

27 Arlo Parks - Caroline www.youtube.com/watch?v=IBFdbJlGhFE

28 Outkast - Caroline www.youtube.com/watch?v=gWju37TZfo0

29 ThxSoMch - Caroline www.youtube.com/watch?v=3fNaoXs9hBc

30 The 1975 - Oh Caroline www.youtube.com/watch?v=QJOzUpNaD6Y