Hoppa, die extra belastingen op vlees, zuivel en vroemmobielen kunnen weer in de vuilnisbak, de A12-klevers terug naar het UWV en de thermostaat op standje sauna, want u bent zoals gebruikelijk weer enorm goed bezig. Dat wisten we al uit dit en dit topic, maar dat wordt vandaag nogmaals bevestigd door cijfers van het CBS. Die hield de uitstoot van broeikasgassen in Nederland langs de juridisch verplichte Urgendameetlat en concludeerde dat we de verzonnen doelen halen. Met speciale dank aan klimaatstrijder Poetin die de gasprijzen liet oplopen, waardoor vooral de industrie aanzienlijk minder aardgas verbruikte. Daarnaast beschikten we in 2022 over wat de wetenschap omschrijft als "een lekker weertje", waardoor we minder stookten. We moesten minimaal een kwart minder uitstoten ten opzichte van 1990 en de reductie ligt momenteel op dertig procent. Feest! Iedereen een extra biertje bij het haardvuur vanavond. Toeterend door de straten in de Range Rover en een extra dot gas in de Audi RS. Al het klimaatgeneuzel kan uit de verkiezingsprogramma's en Den Haag mag zich weer druk maken om de echte problemen in dit land. Het terugbrengen van de broeikasuitstoot kan van de to-do-lijst. Doorstrepen, afvinken, aftikken en klaar. Lekker gewerkt allemaal.