Zeg wat je zeggen wilt maar als je nu, anno 2023, na de escalatie van de oorlog in Oekraïne nog niet doorhebt dat we als land en in EU-verband energieonafhankelijk moeten zijn dan weet ik het ook niet meer.

Gidsland Denemarken snapt het wel namelijk: "Denmark has the highest proportion of wind power in the world. In 2015, Denmark produced 42% of electricity from wind, up from the 2014 record of 39%".

Het maakt mij echt niets uit wat de oplossing is om 100% energieonafhankelijk te worden. Wel of niet windmolens, meer zonnepanelen, kerncentrales bouwen of waterstof produceren, gewoon omdat er geen keuze is.

Het debat is voorbij.

Klimaatverandering is geen theorie meer uit de jaren 70 en we weten al net zolang als de meeste van ons leven dat de boeren gigantische vervuilers zijn van ons water en ons land. Ook de grootste uitkering/subsidietrekkers trouwens. En we weten ook dat we graan en aardappelen importeren en vlees, eieren en zuivel exporteren. Dus ook de leus: "Geen boer, geen voer" is fucking bullshit.

We kunnen lullen als Brugman maar straks niet janken als de rekeningen te hoog zijn en vingerwijzen naar wie dan ook premier is. Je kan niet de schuld blijven geven aan "de boven ons gestelden".

Windturbines zijn niet mooi en verpest de horizon. Ja, en kolencentrales zijn lekker fris en fruitig vooral als je er net naast woont. Het netwerk kan de opgewekte stroom niet aan. Ja, doe daar eens wat aan dan. Begin eens met morgen naar het stemhokje te gaan en je af te vragen of je wel of niet gaat stemmen uit rancune of dat je echt gaat stemmen voor jouw provincie en jouw waterschap?

Ik weet dat er reaguurders zijn die serieus werk maken om niet te kiezen voor "hun partijtje" maar voor wat het beste is voor de toekomst. Zeer lovenswaardig vind ik dat.