And so it begins. Vandaag krijg je een gele kaart, morgen word je preventief uitgesloten van het systeem. Overmorgen verraad je eigen kind je, in ruil voor een uur extra tijd op social media. In China zijn ze daar al druk mee aan het experimenteren. Dit is mede een reden om op de SP te stemmen. Ze zijn niet ideaal, maar houden zich niet bezig om dit soort enge bruggenhoofden te creéren en straks een griezelige structuur in te stellen van absolute controle. Ik hoop serieus dat straks de Eerste Kamer zodanig wordt omgewoeld, dat het geen zin meer heeft om er misbruik van te maken, zoals nu gebeurt. Nu is het een verlengstuk van vak K. En dat is niet de taak van de EK.