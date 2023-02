Mensen, wees creatief. In Thailand vragen een hoop mensen in de tempel raad als het om het kopen van een nieuwe auto gaat welke kleur hun geluk brengt. En die kleur kopen ze dan. Maar soms is de auto al besteld, is de kleur niet leverbaar of is het een 2e handsje en ja, dan heb je dus een andere kleur. Creatief als ze zijn zit er dan een sticker op met "dit is een rode auto" terwijl je dan een witte of metallic-zilveren ding ziet staan. Oftewel, als dat proefballonnetje doorgang vindt heb ik opeens ook een elektrische broem.

(Los daarvan, elke auto is elektrisch want zonder elektrische ontsteking - dus accu - doet geen enkele broem broem, dus een non-scheiding ).