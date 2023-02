Hee kijk nou. Weer een interne mail van de NOS die gelekt wordt aan GeenStijl met de samenvattende samenvatting "NOS: we zijn groot voorstander van demonstratierecht. Ook de NOS: Maar niet bij ons!!!". Voor wie het gemist heeft (wij, onder andere): gisteren stonden er weer een stuk of 40 wappies in Hilversum te klagen over de oversterfte die inmiddels alweer weken voorbij is. Reuze vervelend natuurlijk, zeker als je als jonge medewerker van NOS Sport weg wilt uit het gebouw en je niet door een muur van Post-its en met hun mobieltjes filmende warhoofden durft. En de journalisten bij de NOS hebben het al zo zwaar. Gelukkig komen er nu EIGEN TERREIN-bordjes bij het gebouw van de omroep van ons allemaal. Maar dat is nog niet voldoende: "Het doel is om elders een plek te hebben waar (aangekondigd) gedemonstreerd kan worden, waar niemand er last van heeft én een verbod tot demonstreren op het Media Park". Aaah. De ideale wereld. Complete mail na de breek.

Zijn ook wel vermoeiende lui

Beste collega’s,

Vandaag vond er weer een demonstratie plaats voor de ingang van ons pand. Gericht aan ons, maar ook aan andere mediapartijen. Dat ervaren wij allemaal als heel vervelend, niet alleen vanwege de praktische ongemakken, ook het gevoel dat er ontstaat van onrust en onveiligheid, raakt ons allen en leidt tot boosheid en irritatie bij iedereen die druk aan het werk is. Daarom vinden we het belangrijk om nog eens uit te leggen welke gesprekken we voeren met gemeente en politie en welke afwegingen er gemaakt worden. Nu en in de toekomst.

Vandaag

De demonstratie van vandaag was onaangekondigd. Politie en gemeente waren niet op de hoogte, maar werden door ons opgeroepen op het moment dat de demonstranten er al waren. Op dat moment is er eerst een overleg met alle andere eigenaren en huurders op het mediapark, de gemeente en politie. De gemeente heeft vervolgens een verordening afgegeven dat er tot 12.30 uur gedemonstreerd mocht worden, wie dan niet het terrein verlaten heeft, kon gearresteerd worden. Er zijn uiteindelijk 2 demonstranten gearresteerd en de groep heeft het Mediapark verlaten. Bij de afwegingen die door ons, met de gemeente, politie en mediaparkpartijen steeds in overleg gemaakt worden, gaat het in de eerste plaats over ieders veiligheid en dus over de-escaleren, zodat er geen agressie ontstaat en we ook niet in de fuik van de filmende demonstranten lopen. Maar dat geeft ongemak en voorkomt helaas geen demonstraties in de toekomst.

Het vervolg

Liever willen we natuurlijk voorkómen dat het NOS Journaalplein, nota bene ons eigen terrein, een plek is waar gedemonstreerd kan worden. Om die reden zijn er borden geplaatst “Eigen terrein”, waardoor onbevoegd betreden strafbaar wordt. Maar nog altijd gaat het demonstratierecht juridisch voor eigendomsrecht en kiest de politie altijd te de-escaleren en niet direct in te grijpen. Daarover zijn we in gesprek met de gemeente en politie en de andere ‘bewoners’ van het park. Omdat we het niet zo willen. Het doel is om elders een plek te hebben waar (aangekondigd) gedemonstreerd kan worden, waar niemand er last van heeft én een verbod tot demonstreren op het Media Park. Zodat wij rustig ons werk kunnen blijven doen en er direct kan worden ingegrepen als het verbod wordt overtreden. We vinden het belangrijk dat jullie weten dat er serieuze aandacht voor verbetering in de toekomst is. Want de boosheid en de irritatie die dit oproept delen we met elkaar.