Vergeet de kinderen. Vergeet de ouders. Vergeet ook de ambtenaren met wie zo keihard wordt afgerekend vanwege onze keiharde afrekencultuur, dat er maar liefst NUL worden vervolgd. De echte slachtoffers van de toeslagenaffaire zijn de Haagse journalisten van de NOS. Die indruk krijgen wij bij het lezen van dit huilie huilie interview met Marleen de Rooy. Die meldt namelijk dat allerlei (!) woordvoerders (!) Ron Fresen en haar hadden geappt toen ze hadden besloten een verhaal over de toeslagenaffaire "toch te brengen". Wel een beetje vreemd dat Marleen nu doet alsof de NOS zich tijdens deze affaire echt kritisch heeft opgesteld, terwijl nota bene Ron Fresen na zijn afscheid toegaf wat iedereen met een televisietoestel in huis drie jaar lang heeft kunnen zien: "Minder alert, erkent Fresen, was het Journaal in de toeslagenaffaire. “Het was, eerlijk gezegd, ook een kwestie van jalousie de métier. Trouw en RTL Nieuws hadden de primeur, en op de politieke redactie dachten we: nou, het zal wel. Een les die ik eruit heb getrokken: ook als een ander medium je voor is, ga zelf op onderzoek uit.”" Jaloezie dus, én vervelende appjes van sensibiliserende voorlichters. Nou ja. Misschien kan Marleen later nog bij de Volkskrant gaan werken, daar mag je gewoon letterlijk leugens van voorlichters overschrijven in de krant. Krijg je ook geen vervelende appjes meer!