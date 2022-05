Je kind onschuldig verliezen. Een vriendin van mijn broer heb ik in mijn huis opgevangen toen bleek dat veilig thuis haar 1 jarige dochter wilde afpakken iets waar we niets van begrepen. Kindje was ziekelijk en een behandelend arts en haar rancuneuze ex hadden getipt dat ze geen goede moeder was. Na 10 dagen bij mij in huis zijn twee veilig thuis artsen met veel politie binnengevallen. Twee deuren geforceerd en geweld. Extreem traumatisch. Moeder heeft twee dagen vastgezeten in een cel en baby bij pleeggezin. Na een klein jaar is de arts door de rechtbank op alle gronden in het ongelijk gesteld. Heeft ook een berisping gehad. Kind had nooit afgepakt mogen worden. Maar omdat het een jaar elders had gewoond mocht het kindje niet terug naar de moeder. Zij mocht haar dochter 1 x per 6 weken een dagje zien. Ze kreeg recentelijk agressieve kanker. Pleegouders wilde niet meewerken dat ze haar inmiddels 4 jarige dochter wat vaker mocht zien. Voordat ze in coma raakte riep ze de naam van haar dochter en hoeveel ze van haar hield.

Het schandaal van deze geroofde kinderen van de toeslagenouders is misselijkmakend verdrietig. Als je zoiets dergelijks van dichtbij meemaakt houd je wijselijk je bek over dat er wel een andere reden is dat een kind bij zijn ouders wordt weggesleept. U heeft geen idee.