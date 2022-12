Nou, daar gaan we hoor. Na Ajax, The Voice, D66 en DWDD is nu ook NOS SPORT aan de beurt. Er komt een extern onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. Vroeger was dat een stagiaire doorblaffen in de bezemkast cq dickpics versturen, maar sinds Frans Klein en Matthijs van Nieuwkerk kan grensoverschrijdend gedrag VAN ALLES zijn. Dus wat gaat het worden? Is er een stiekeme camera opgehangen in de kleedkamer van Jutta Leerdam? Heeft Affelay de Rolex van Van Hooijdonk genakt? Stond Joep Schreuder te bulderlachen om een Marokkanen-cartoon van Jos Collignon? Riep er iemand pssssst meisje naar Rivka op het Veld langs de lijn? Heeft er iemand "neger" gezegd tijdens de marathon van Rotterdam? Gaat NU EINDELIJK het boek Mart Smeets open? Of toch gewoon wel inderdaad liederlijk gedrag van SUSE VAN KLEEF op sportborrels? WE WETEN HET NIET! Hiero alle medewerkers van NOS SPORT. Tering, dat zijn er veel. Van onze centen!!!1!