Ik wil de pret niet drukken, het is op zich goed nieuws, maar:

- Het is een eerste schatting en de ondersterfte is vrijwel gelijk aan 0 (ik schat 7 minder sterfgevallen dan verwacht, dat is ruis.)

- In de leeftijdsgroep 80+ was er ondersterfte te zien maar in de leeftijdsgroep 65- nog steeds oversterfte (beide binnen de bandbreedtes, maar toch)

- Het is relatief goed weer geweest (niet erg koud / glad etc.)

Dus dit lijkt inderdaad op goed nieuws maar het zou heel goed een incidentele meevaller kunnen zijn. Het wordt pas echt goed nieuws als we eindelijk dat inhaaleffect gaan zien (over een periode van een paar maanden duidelijke ondersterfte).