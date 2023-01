Hoppekee. Morgen kroegen open. Mondkapjes bij het oud papier. Iedereen onbeperkt zonder afstand houden naar de meubelboulevard en alle kerkdiensten gewoon weer in de kerk. De oversterfte is namelijk voorbij gedaald. In week 1 van dit jaar gingen voor de tweede week op rij minder mensen dood dan de week ervoor: 3850. Dat is nog altijd 500 meer dan verwacht, dus nog niet echt reden voor een feestje zonder koffie en cake. Draadje voor mensen die echt benieuwd zijn naar mogelijke verklaringen daar. Voor openbaringen van Pfizer-astrologen die dit natuurlijk al lang hadden zien aankomen omdat de secondant van Moderna kruist met de ascendant van het mRNA-eiwit, kunt u zoals gebruikelijk zelf onderzoek op de sociale media. En als u daar dan weer boos over wordt, kunt u hier terecht.