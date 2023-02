Nu bevolkte Disney nooit de voorste linie in de strijd voor het vrije woord, maar de meest recente knieval is wederom intens sneu. Voor de tweede keer geeft de entertainmentgigant toe aan de Pooh-censuur, waardoor opmerkingen over Chinese dwangarbeidskampen in The Simpsons niet langer te zien zijn in Hongkong. De lokale versie van Disney+ ontkent het bestaan van de betreffende aflevering zoals de plaatselijke overheid dat met het bestaan van mensenrechten doet. Niet de eerste keer, want twee jaar terug verdween een Simpsons-aflevering met een verwijzing naar het Tiananmenprotest al spoorloos van de streamingdienst in Hongkong. Wederom blijkt in dat muizenpak een kapitalistische rat te zitten die met plezier aan de riante winsten van de serie knaagt, maar direct het schip verlaat zodra het werk van de eigen medewerkers verdediging behoeft. Lekker meeliften op de populariteit van een edgy serie, maar als de dood zijn dat die dictatoriale Mao's hun spionageballonnen richting het magische kasteel sturen zodra de China een keer aan de verkeerde kant van een grap staat. Dan werken de censuurmachines plots op volle toeren, aangezien humor en principes belangrijk zijn, maar dikke winsten veel belangrijker. Laf gedrag van een stelletje laffe geldwolven. Schande! Nou, waar blijft dat derde seizoen van The Mandalorian?

