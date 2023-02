Enorm slechte, handen-in-onschuld-was, column. Wat hij doet is een op zich terechte observatie misbruiken om zijn eigen grote falen in discussie goed te praten.

Dat gezeur over polarisatie en over de toon van het debat zijn, inderdaad, afleidingen van het debat zelf. Iemand is het met me oneens, en dan ga ik enorm huilen over een lelijk woord dat ooit gebruikt is. Tegenwoordig hoeft dat dan niet eens meer gebruikt te zijn tegen de betreffende persoon, of zelfs maar in dezelfde discussie. Iemand heeft ooit als 8-jarige op het schoolplein een lelijk woord gebruikt: Maar de toon! (Dat Sandertjes "discussies" zelf vaak vervallen in scheldpartijen zullen we maar even laten voor wat het is.)

Maar nu komen we toch op Sandertje zelf en zijn gedrag. Het verwijt hypocrisie snijdt wel degelijk hout in een discussie. Het toont ook aan dat je tegenstander juist WEL naar je luistert. Immers, ik kan jou niet van hypocrisie beschuldigen (je doet het tegenovergestelde van wat je preekt) als ik niet a: naar je luister en : me verdiept heb in jou en je standpunten.

En inderdaad: hypocrisie is een terecht verwijt in een debat. Immers, je kunt niet zeggen dat mensen het ene moeten doen, en dan zelf het tegenovergestelde doen. Dat zet vraagtekens bij jouw argumenten. Als jij goede argumenten hebt voor jouw standpunten, waarom gelden die argumenten dan niet voor jou? Kennelijk zijn jouw argumenten nogal voor interpretatie vatbaar, je legt zelf ook de bijbehorende conclusie naast je neer.

Dus: Sandertje kan niet discussiëren en gaat schelden. En misbruikt nu het terechte punt dat er te snel over de toon gezeurd wordt om zijn scheldpartijen (en overduidelijke tekort aan argumenten) goed te praten.

En belangrijker: Sandertje is een enorme hypocriet. Dat hij daarmee, terecht, om de oren geslagen wordt in zo'n beetje elke discussie vindt ie flauw. Dat ie niet snapt dat je argumenten niet als vaststaand kunt poneren als je ze zelf naast je neer legt, begrijpt ie niet.

Een column waarin Sandertje, in een poging zijn eigen wangedrag goed te praten, precies uitlegt waarom hij niet snapt hoe een goede discussie er uit ziet.