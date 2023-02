Het interesseert mij echt helemaal precies niks, en volgens mij best veel anderen ook niet echt, wanneer iemand onterecht compensatie ontvangt door het niet-aflatende gestuntel van B.V. Nederland, zolang alle slachtoffers maar zo snel mogelijk krijgen waar zij recht op hebben, want op het moment van schrijven is hun leven is nog steeds permanent geruïneerd. Dit rechtzetten zou prioriteit nummer één moeten zijn, en dus niet of één of andere Bulgaar of Roemeen misschien wel onterecht een paar centjes zou kunnen vangen omdat er blijkbaar alleen maar knuppels werken bij de Belastingdienst. Had B.V. Nederland maar niet zo achteloos moeten omgaan met het leven van haar personeel. Ga het gewoon regelen voor die mensen! Dit was toch de tijd van doen? Nou dan! Er gaat toch al veel te veel belastinggeld naar veel te veel onzinnige dingen, dus dit kan er óók nog wel bij, en alle gierige kruideniertjes die het er niet mee eens zijn kunnen wat mij betreft even de pot op, want als jullie in dezelfde schoenen hadden gestaan als de toeslagenouders had je blij geweest met dit commentaar! Echt wel.