Prima kop van het CBS. Bekijk het grafiekje op 17m in de livestream en zeg me dat er wel een relatie is tussen uithuisplaatsing en toeslagenaffaire.

Bij arme mensen met veel problematiek zijn relatief vaker uithuisplaatsingen. Toeslagenaffaire of niet.

Bij arme mensen met veel problematiek had je relatief vaak toeslagenaffaire. Want arme mensen met veel problematiek krijgen nu eenmaal vaker toeslagen. Het idee van toeslagen is immers het helpen van arme mensen.

Arme mensen met veel problematiek rijden ook vaak in kleine oude autootjes maar de rijden niet in kleine oude autootjes DOOR de toeslagaffaire. Ook arme mensen met problematiek zonder toeslagaffaire rijden relatief vaak in kleine oude autootjes.

Correlatie van causaal verband. En controle variabelen mensen. Statistiek 1.0.

Als er geen bewijs voor een relatie gevonden is, is er geen relatie (gevonden). (Punt.). De 'bewijslast' ligt bij de stelling 'er is een relatie tussen..', niet bij de stelling 'er is geen relatie tussen..'.

Dat dit Ronaldo niet zint is een ander verhaal. Maar die zit al drie jaar lang redelijk gekleurd over deze kwestie te schrijven.