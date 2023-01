Even een belangrijk stukje statistische duiding naar de mensen toe. Het was voor iedereen met meer dan zeven hersencellen al duidelijk dat de conclusie van het CBS-onderzoek dat toeslagenouders geen grotere kans op uithuisplaatsing van hun kinderen hadden dan vergelijkbare ouders die geen slachtoffer waren van het toeslagenschandaal, onmogelijk juist kon zijn. Het idee dat geen enkele uithuisplaatsing het gevolg kan zijn het stelselmatig kapotgemaakt worden de Staat is net zo absurd als het idee dat álle uithuisplaatsingen enkel en alleen het gevolg waren van fouten van de overheid. Maar toch werd er door de Rijksoverheid.nl, de Correspondent en andere propagandakanalen de horlepiep gedanst.

Alsof de leiding van de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst in 2017 niet op de hoogte was van het ontoelaatbare handelen van haar eigen dienst en daar niets mee heeft gedaan. Alsof de ministerraad in 2019 niet wist hoe fout het zat met de toeslagen, en toen besloot om Pieter Omtzigt te gaan sensibiliseren. Alsof het normaal is om mensen jarenlang als fraudeurs te behandelen, ze alles af te nemen en dan ook te doen alsof het van alle ouders (let wel, het zit in dit soort zaken vaak ingewikkeld) waar de kinderen zijn weggehaald hun eigen schuld is.

Maar goed. Aanstaande donderdag mag het CBS de conclusies uit het rapport komen verdedigen in een hoorzitting. Dat gaat wel een stukje lastiger worden doordat de Omtzigtman de totale statistische kampioen (lees dit recente interview in Science over de zaak-Lucia de B.) Richard Gill gevraagd heeft in de cijfers te duiken. U raadt het al. Gehakt. Complete blog hierrr.

"Een van de belangrijkste conclusies (samenvatting, eerste bladzijde) luidt

“Gedupeerdheid verhoogt de kans op kinderbeschermingsmaatregelen niet“.

Dat is een krachtige uitspraak. Geen enkel relativering, geen “kleine letters”. Geen melding dat het een uitspraak is die alleen gemaakt kan worden onder een hele reeks veronderstellingen. Helaas, een hele reeks veronderstellingen waarvan velen pertinent onwaar zijn.

Mijn antwoord: misschien geen 1115, maar misschien wel: 115"

Uit: Verslag van een schriftelijk overleg over de initiatiefnota van de leden Omtzigt, Kuiken, Azarkan, Dassen, Sylvana Simons en Van der Plas over Recht doen waar recht ontbreekt