De meeste belastingdienstmedewerkers doen gewoon netjes wat ze opgedragen wordt.

Volgens het boekje en de regeltjes.

Die willen gewoon aan het einde van de dag naar huis met een schoon geweten.

En gebeurt er iets raars dat daar niet inpast, dan mogen we aannemen dat ze daar wegwijs mee weten. Een soort zelfcorrigerende organisatie.

Zal ook wel gebeuren.

Maar meer dan 10 jaar de wanhoopscorrespondentie van meer dan 20.000 ouders negeren...dat moeten medewerkers gezien, gemerkt en gemeld hebben.

Dan gaat er iets niet goed.

De hete aardappels zijn eindeloos doorgeschoven.

Wat klopt er niet.

We weten het nog steeds niet.

En als dat een belang is ergens, dan is dat belang blijkbaar belangrijk genoeg om de burgers en de samenleving en rechtvaardigheid voor opzij te schuiven.

En als dat uit eigen initiatief gebeurd, dan noemen we dat in de gewone wereld corruptie.

Dus dit is toch echt wel ernstig.

Maar we weten nog steeds niet, wat daar is gebeurd.

Of nog steeds gebeurt.

Dat is toch zorgwekkend en eng.

Kan je als VVD-er bij staan lachen, maar dat helpt dus niet.