Kijk. Dat Hugo de Jonge heeft gelogen over zijn betrokkenheid bij de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden en consorten, daar kon Hugo de Jonge niks aan doen. Dat is juist heel erg zielig voor Hugo de Jonge. Het moet daarom een keer afgelopen zijn met al die vervelende dingen zoals journalistieke onthullingen over Hugo de Jonge en lastige vragen van Kamerleden aan Hugo de Jonge. U denkt misschien: wie vindt dit soort onzin allemaal? Nou, dat is Rob Wijnberg, "oprichter" en ""hoofdredacteur"" van het """journalistieke""" platform """"De Correspondent"""". Dat gaan we even kloosrieden.

OH NEE. EEN KLOOSRIED

RW: Twaalf uur.

Twaalf uur lang debatteerde de Tweede Kamer over de betrokkenheid van Hugo de Jonge bij de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden.

GS: Twaalf uur. Viel eigenlijk nog best mee voor een debat met minister die een jaar lang heeft gelogen over zijn betrokkenheid bij een deal en tijdens het debat niet verder kwam dan 'ik was niet betrokken bij de deal, maar ik had wel betrokkenheid'.

RW: Oorlog in Oekraïne, miljoenen op de vlucht, energieprijzen door het dak, honderdduizenden gezinnen onder het bestaansminimum, klimaatverandering in alarmfase 46, een autocraat herkozen in Hongarije.

De Tweede Kamer: ‘Die appjes van Hugo, hè? Moeten we daar niet iets mee?’

GS: Oorlog in Oekraïne, miljoenen op de vlucht, energieprijzen door het dak, honderdduizenden gezinnen onder het bestaansminimum, klimaatverandering in alarmfase 46, een autocraat herkozen in Hongarije.

Rob Wijnberg: 'Even een column tikken over dat sommige Kamerleden niet aardig waren tegen een liegende minister'.

RW: Een fantastisch voorbeeld van Kamerpopulisme. Want, hoeveel argwaan de appjes die de Volkskrant publiceerde ook mogen wekken: of Hugo de Jonge de waarheid kwam spreken in de Kamer, kon niemand in die Kamer beoordelen zonder het feitenrelaas van forensisch onderzoeksbureau Deloitte. Een feitenrelaas dat – mind you – 5,5 miljoen documenten omvat, waar een team van twintig onderzoekers al driekwart jaar aan werkt en dat, na vijf keer uitstel, nu in juli wordt verwacht. Een feitenrelaas dat bovendien door de Tweede Kamer zélf was besteld om een volledig beeld te krijgen van hoe die gewraakte deal nu precies tot stand kwam.

GS: Een fantastisch voorbeeld van Neusvoorpopulismeophaalpopulisme. Want, hoewel iedereen die wel eens over zulke dingen heeft nagedacht weet dat een getal als 5,5 miljoen documenten eigenlijk helemaal niets zegt, klinkt het reuze indrukwekkend. Dat Hugo de Jonge zelf nu al toegaf dat hij in de beantwoording van Kamervragen completer had moeten zijn, negeert Wijnberg. Net als het feit dat het feitenrelaas niet door de Tweede Kamer is "besteld", maar door toenmalig minister Van Ark is aangeboden, omdat zij op een hoop vragen over de deal met Relief Goods Alliances geen antwoord had.

Sowieso, die suggestie dat alle 150 Kamerleden braaf moeten wachten op een rapport, omdat dat door "de Tweede Kamer zélf" is besteld. Dé Tweede Kamer bestaat niet, Wijnberg. Als we over "de Tweede Kamer" gaan zeuren, wat is dan precies het probleem? "De Tweede Kamer" heeft de motie van wantrouwen weggestemd.

RW: Maar waarom wachten op de feiten als je een minister ook urenlang kan laten spartelen? Dat levert toch leuker materiaal op voor de talkshows en het achtuurjournaal. Of zoals PVV-Kamerlid Fleur Agema zei toen het debat bijna inhoudelijk dreigde te worden: ‘Laten we hier niet over doorfröbelen [...], ik geloof dat heel Nederland wacht op de roast van Hugo de Jonge.’

Ik wist niet dat ik naar Comedy Central zat te kijken.

GS: Oh wacht. Het probleem is niet de Tweede Kamer. Het probleem zijn de oppositiepartijen. Oppositiepartijen die oppositie voeren, dat kunnen we er niet bij hebben met zijn allen.

RW: Nou, die roast kwam er – en was niet om aan te zien. Ruim drieënhalf uur lang werd minister De Jonge onderworpen aan een vragenvuur dat geen enkel ander doel diende dan wantrouwen in de minister te etaleren. Dat kon ook niet anders, want de Kamer had de informatie niet om te beoordelen of De Jonge nu wel of niet de waarheid sprak. Daar wilden ze immers niet op wachten. Het resultaat: een wedstrijdje ‘geloofwaardigheid’ met een van tevoren vastgestelde verliezer – de voormalig minister van Volksgezondheid.

GS: De Tweede Kamer heeft inderdaad niet alle informatie over de betrokkenheid van Hugo de Jonge. Hugo de Jonge heeft die informatie wel. Dat is nou net het wezenlijke verschil. Daarom ging het debat ook niet over een finaal oordeel over de mondkapjesdeal, maar over de vraag of minister Hugo de Jonge de Kamer juist heeft geïnformeerd, toen hij beweerde dat hij niet betrokken is geweest bij de mondkapjesdeal.

RW: Het was een treurniswekkend schouwspel. Kamerleden die poseerden als de voorvechters van bestuurlijke openheid en transparantie, zonder te willen wachten op de feiten waarop men dat beoordelen kon. Het enige Kamerlid dat het aandurfde dit te zeggen, Joba van den Berg (CDA), kreeg genadeloos de Kamerwind van voren: aan wiens kant stond mevrouw hier eigenlijk? Aan die van de Kamer of die van de minister?

Een veelzeggende verontwaardiging, omdat het duidelijk maakte dat niemand in de Kamer aan de kant van de waarheid probeerde te staan. Het was zuiver tribalisme: de minister mag niet worden geloofd, want dan ben je ‘een van hen’.

GS: Nogmaals, het is niet zo dat het ministerie van VWS niets over de mondkapjesdeal weet totdat het onderzoek van Deloitte is afgerond. Het ministerie van VWS heeft die deal namelijk zelf gesloten. Sterker nog, vorige week bleek juist dat Hugo de Jonge met Sywert van Lienden, minister Van Rijn en verschillende topambtenaren over de deal heeft geappt.

RW: ‘Wat ik zelf moeilijk heb gevonden, en wat mij ook echt wel heeft geraakt, is dat er zo gemakkelijk wordt getwijfeld aan je integriteit’, stelde Hugo de Jonge na afloop van het debat. ‘Ik vind ook dat in ons vak wantrouwen te veel ruimte krijgt.’ Nu mag je vinden van de man en zijn kekke schoenen wat je wil, maar hier heeft De Jonge honderd procent gelijk in: ons parlement is, naast Twitter, de Tweede Echokamer van de wantrouwende burger geworden, waarin het geen zier meer uitmaakt of het klopt wat je zegt.

GS: Het maakt juist ontzettend uit of het klopt wat je zegt. Hugo de Jonge zei 'ik was niet betrokken bij de deal, maar had wel betrokkenheid'. Veel Kamerleden vinden dat dat niet klopt.

RW: De Kamervraag, ingewisseld voor de Kamerverdenking – de motie van wantrouwen al geschreven voor het debat begonnen is.

GS: Ja, er waren een paar overijverige stoorzenders in het debat die op basis van halve waarheden en uit hun verband getrokken citaten minister De Jonge probeerde te pakken op dingen waar hij niets aan kon doen, of op punten die voor dit debat niet relevant waren. Op die onderwerpen kwam De Jonge dan ook geen enkel moment in de problemen.

RW: Iets wat de Kamer in toenemende mate gemeen heeft met de parlementaire journalistiek, die aan verontwaardiging op basis van beeldvorming meer en meer zijn bestaansrecht ontleent. Die snippers van informatie uit een krankzinnig complexe context tilt, er een verdenking van huichelarij omheen schrijft en iedere reactie van de minister, of die nu hout snijdt of niet, optekent als leugenachtige poging zijn hachje te redden. De optie dat het misschien wel anders zou kunnen zitten dan men van tevoren heeft bedacht: die bestaat simpelweg niet. Je hebt immers leugens, grote leugens en politici.

GS: Een 'krankzinnig complete context'. Wat is dat nou weer? En de optie dat het misschien wel anders zou kunnen zitten dan men van tevoren heeft bedacht bestaat voortdurend. Alleen bleek vorige week nou juist uit de stukken dat het precies zo zat als men van tevoren had bedacht: Hugo de Jonge zei dat hij niet betrokken was bij de deal, maar hij was wel betrokken had wel betrokkenheid.

RW: ‘Informatie achterhouden, woordspelletjes, beeldvorming boven inhoud. Het is nu minister De Jonge die het doet, maar ministers komen hiermee weg omdat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie elke keer met deze oude manier van politiek bedrijven blijven steunen’, twitterde Jesse Klaver een dag na ‘de roast’. Nee, Jesse, het is beeldvorming boven inhoud, omdat partijen als die van jou liever het achtuurjournaal halen met morele verontwaardiging dan te wachten op een feitenrelaas waar je zelf om hebt gevraagd.

GS: Oh wow. Nu is het nog de schuld van Klaver ook. Wij zijn hier op deze site niet bepaald fans van Jesse Klaver, maar als er één Kamerlid het tijdens een debat over de informatievoorziening aan de Kamer probeerde te hebben over de informatievoorziening aan de Kamer, dan was het Jesse Klaver. Goed gedaan, Jesse Klaver. Het ging Jesse Klaver niet om een oordeel over de deal, maar om een oordeel over de betrokkenheid van minister De Jonge bij die deal.

RW: Benieuwd naar je tweet als dat relaas eenmaal verschenen is.

GS: Alsof in dat relaas opeens gaat staan dat de appjes tussen De Jonge en Van Rijn, tussen De Jonge en zijn ambtenaren en tussen De Jonge en Van Lienden niet bestonden. Wij zijn benieuwd naar deze column als dat relaas eenmaal verschenen is. Oh nee. We zijn daar helemaal niet benieuwd naar. Want dan heeft Rob Wijnberg waarschijnlijk nog steeds dezelfde anti-journalistieke mening.