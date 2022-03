Daarom zitten er ook zo veel van die onooglijke en vage prijzenwinkels overal. Waar je bekertjes en medailles kan kopen. Want als iemand iets kan, mag de broek uit, mogen de handjes op het aanrecht en dan komt een of andere jury of commissie er van achteren een prijs in drukken. Heb je een boek geschreven over een of ander schijtdorp? Hartstikke mooi Sjaan, hier heb je de Prijs ter behoud van de Cultuur van het Schijtdorp. Nu weer een prijsje voor Jesse Frederik, de Thierry Baudet van de Toeslagenaffaire, die in 110.000 woorden (leestijd 3 minuten) verkondigde dat het drama toch vooral NIET de schuld was van de Belastingdienst. De prijs? Een baksteen IN HET GEZICHT van de toeslagenouders, BAM & HATSIKIDEE dat zal ze leren. Overzicht van andere prijzen, de voorbije weken in Nederland Prijsjesland: Soha Surour ontvangt de Bakhuis-Woltershuisprijs. David Grossman ontvangt de Erasmusprijs. Rebecca Gomperts ontvangt de Aletta Jacobsprijs. Schiermonnikoog ontvangt de prijs voor beste kleine fietsgemeente van ons land. Beatrice de Graaf ontvangt de Comeniusprijs. Charlotte Brand en Quirijn Lokker ontvangen de Swally Award. Frans Timmermans ontvangt de Vrede van Nijmegen Prijs. Jeroen Meus ontvangt de Johannes van Damprijs. Gait Hiemstra ontvangt de Machiavelliprijs. Erwin de Vries ontvangt de K. ter Laanprijs. Niels de Vries ontvangt de Zilveren Camera-prijs. Alexander Pouw ontvangt de Gouden Parel. Jasmin Blanchette ontvangt de Nederlandse Prijs voor ict-onderzoek. CSG Augustinus en de Brederoschool ontvangen de Groninger Onderwijsprijs. Stefan Barakat ontvangt een Early Career Award. De muziekband Rapalje ontvangt de Thanks for the Laugh-prijs. En waarom? Voor de unieke en grappige vogelshow die zij in 2019 tijdens hun eigen Rapalje Zomerfolk Festival in het Stadspark gaven. Nou, helemaal geweldig. Wij geven Nederland de prijs voor het land met de allermeeste prijzen. Gefeliciteerd allemaal.