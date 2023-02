Wij stellen alleen maar vragen hè. Want het is natuurlijk reuze vervelend dat D66 tonnen kwijt is aan juridische conflicten met haar eigen mensen. Maar ook weer niet zo vervelend. Want een partij die zo af en toe een miljoentje krijgt overgemaakt van een bevriende techmiljardair kan die kosten wel lijen. Interessanter is de vraag aan wélke conflicten D66 dit geld heeft besteed. Want je hebt de zaak-Van Drimmelen. Je hebt de zaak-Rafaela. Maar uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt er ook nog een derde conflict te zijn. "Waar het derde geschil om draait, is niet duidelijk. Een woordvoerder van de partij laat weten dat hij over de zaken niet veel 'kan en mag zeggen'." Heeft het misschien iets te maken met de geheimzinnige beschuldigingen aan het adres van Alexander Pechtold? Zit er toch meer achter het duistere complot omtrent de Kaag-documentaire van de VPRO? Of wilde mager mannetje Daan Bonenkamp een dikke afkoopsom? We lezen het vast binnenkort via een anonieme blogpost op write.as!