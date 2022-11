Hee kijk nou. Een D66'er die liegt over de loonkloof. Volgens Samira Rafaela (bekend van: gedoe) werken vrouwen zeven weken per jaar voor niets. Dat is helemaal niet waar, vrouwen (tenminste: vrouwen die werken en/of in het Europees Parlement zitten) krijgen ook gewoon de laatste zeven weken van het jaar salaris uitbetaald.

Rafaela doet in haar tweetje hierboven of vrouwen 13% minder betaald krijgen voor hetzelfde werk als mannen, maar ook dat is niet waar. Gecorrigeerd voor leeftijd, ervaring en onderwijsniveau, verdienen vrouwen namelijk in het bedrijfsleven 6 procent minder dan mannen, en bij de overheid 3 procent minder. Tenminste, volgens het CBS-bericht WAAR SAMIRA RAFAELA ZELF NAAR VERWIJST. Daar staat bovendien 'Man-vrouwloonverschil weer iets verder afgenomen' in de kop, terwijl Rafaela doet alsof de loonkloof 'koppig blijft hangen'. Je zou eerder zeggen dat vrouwen koppig blijven hangen in deze slachtofferrol.

Samira Rafaela krijgt zelf trouwens €9.386,29 per maand, plus dagvergoeding van €338 per dag, extra onkostenvergoeding van €4.778 per maand zonder verantwoordingsplicht, plus alle reiskosten vergoed, plus 2/3 van al haar medische kosten, inclusief pensioen vanaf haar 63e (!) en oprotbonus van een maandsalaris per gewerkt jaar. Mannen in het Europees Parlement verdienen trouwens net zoveel.

Say what?

Ook ministerie doet mee met onzin...

... en de Staatsomroep

Kijk, het CBS heeft er zelf een dalend lijntje bij getekend