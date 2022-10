Een mooie transfer voor Daan Bonenkamp. De voorlichter van D66 ("bekend als o.m. architect van de drankroddel over Johan Remkes", aldus NRC) wordt hoofdredacteur van De Twensche Courant Tubantia. Bonenkamp volgt Martha Riemsma op, van wie het gezaghebbende weekblad Story onthulde dat ze de vriendin is van Matthijs van Nieuwkerk. En dat treft, want wij hebben hier op de redactie exact één exemplaar van weekblad Story in het Stijlloze Archief liggen. Even citeren hoor.

"Een vrouwelijk, voormalig D66-gemeenteraadslid wil na de recente ontwikkelingen binnen de partij en het seksuele wangedrag van Van Drimmelen plus het zwijgen van Kaag per se een boekje opendoen over Pechtold. 'Toen Alexander nog actief was binnen D66 hield hij met twee partijgenoten (persoonsgegevens bekend bij Story - red.) een lijst bij van vrouwen binnen de partij met wie zij het bed hadden gedeeld of dat graag zouden willen', beweert de D66'er (persoonsgegevens bekend) stellig tegenover Story. 'Er stonden honderden namen op dat lijstje. Ja, die mannen hebben met honderden vrouwen het bed gedeeld en besproken. Pechtold werd daar soms onzeker van, omdat hij dacht dat die partijgenoten beter presteerden. De D66-bron gaat nog verder: 'Zij waren ook aanzienlijk jonger en veel aantrekkelijker. Veel stagiaires en meisjes die verder wilden komen in de politiek, deelden met Pechtold en deze twee mannen het bed.'"

Gratis tip voor de onderzoeksredactie van Tubantia: even uitzoeken wie die twee jongere partijgenoten toch zijn. Of anders misschien eens duiken in de verwevenheid van D66 en de Nederlandse media.