Het CDA heeft 40 jaar lang de boeren wijsgemaakt dat het goed zou komen met die stikstof en die Brusselse mestregels en dat het CDA dat allemaal wel eventjes zou regelen. Maar nu is het 2023, komt het puntje bij het paaltje en heeft Johan Vollenbroek zich juridisch vastgeplakt op alle christendemocratische geitenpaadjes. En opeens spugen de provinciale lijsttrekkers nog een laatste doodsreutel uit in EenVandaag, waar ze een Wopke Hoekstraatje doen door te zeggen dat 2030 niet heilig is. Poeh poeh. Volgens lijsttrekker Rick Brink in Overijssel moet de overheid even 60 miljard aftikken om het netjes voor de boeren te regelen, in plaats van de 24 miljard die er nu al klaarligt. 60 miljard! Daarmee kun je bijna 1,5 keer Twitter kopen hee. Maar het is verder weer typisch vlees noch vis noch mest bij het CDA. Óf je kapt met dit kabinet en gaat voor nieuwe verkiezingen. Óf je staat gewoon voor je afspraak en geeft toe dat het CDA al lang geen boerenpartij meer is, levert je trekkers in bij Caroline van der Plas en koopt met Sjors Pardoel een paar pony's. Maar niet dit halve tamme Jaco Geurts-achtige geslijm, dat er de afgelopen 40 jaar juist voor heeft gezorgd dat de boeren nu in de ellende zitten.